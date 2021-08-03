Beyazgül Siverek’te temaslarda bulundu

Her fırsatta saha gezilerini sürdüren, çalışmaları yerinde takip eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Siverek ilçesine giderek incelemelerde bulundu. Beyazgül’e Siverek temaslarında STK temsilcileri, muhtarlar, ilgili daire başkanları, birim müdürleri ve vatandaşlar eşlik etti.

Siverek ilçesine yapılan ve yapılacak olan yatırım ve hizmetlerin değerlendirildiği toplantıda değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Siverek’in sorunlarını bildiklerini ve bu yönde çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek Siverek’e yapılan yatırımlara değindi. Beyazgül, Siverek ilçesinin içme suyu sorunu için de var güçleriyle çalıştıklarını, ilçenin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında belediye başkanları ve muhtarlarla sürekli dirsek teması halinde olduklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.