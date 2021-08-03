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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaköprü Belediye meclisinden anlamlı karar

İHA

Karaköprü Belediye meclisinden anlamlı karar

Karaköprü Belediyesi'nin ağustos ayı meclis toplantısında verilen önergeyle orman yangınları sonrası ormanlaştırmayı artırmak ve farkındalık oluşturmak adına meclis üyelerinin oturuma katılma ücreti fidan dikimine bağışlanacak
Karaköprü Belediyesi'nin Ağustos ayı belediye meclis toplantısının 1. Oturumu Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli başkanlığında gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda gündemdeki maddeler oylanıp karara bağlanırken meclis toplantısında son dönemdeki orman yangınlarıyla ilgili ormanlaştırmayı artırma adına anlamlı bir karar çıktı. AK Parti Grup Başkanvekili tarafından verilen önergeyle meclis üyelerinin toplantıda aldıkları huzur hakkı ücretinin fidan dikimi için bağışlanması önerildi. Fidan dikimi ve ormanlaşma için farkındalık oluşturulması amacıyla verilen önerge tüm meclis üyeleri tarafından kabul edildi.
Toplantıda konuyla ilgili bir açıklama yapan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, son günlerde adeta ülkenin ciğerlerinin yandığını, yangınların bir an önce sona ermesi için devletin ve vatandaşların var gücüyle uğraştığını hatırlattı. Baydilli, “Bu yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Gerçekten çok üzücü görüntülerle karşı karşıyayız ancak kendi yaralarımızı yine kendimiz saracağız. Meclis toplantımızda AK Parti grubumuzdan gelen öneri fidan dikimiyle ilgili çalışmaların başlatılmasında örnek oluşturmak ve ön ayak olmak adına çok anlamlıdır. Bugünkü toplantımızda meclis üyelerimizin kazandığı oturum ücreti olan huzur hakkını Karaköprü Belediye meclisi olarak fidan dikimi, ağaçlaşma için hibe ediyoruz. Tüm meclis üyelerimize bu anlamlı karar için çok teşekkür ediyor, bu kararın tüm kurum ve kuruluşlara örnek olmasını diliyorum. Çünkü yeşil alanlarımız, ormanlarımız bizim can damarlarımızdır. Onları yaşatmak bizim asli görevimizdir, biz de bunun için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Karaköprü Belediyesi meclis üyeleri de alınan karar için ve ormanlaştırmaya katkı sunacakları için mutlu olduklarını belirtti.

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