Seyrantepe’ye yeni yollar kazandırılıyor

Karaköprü'nün konutlaşma oranı en fazla mahallesi olan Seyrantepe’de ihtiyaçlar dahilinde yeni yollar açılarak hizmete sunuluyor.

Şanlıurfa’nın hızla büyüyen gözde ilçesi Karaköprü’de özellikle yeni konutlaşan bölgelerde ulaşımı rahatlatmak için Karaköprü Belediyesi Fen işleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yeni yollar açarak vatandaşların hizmetine sunuyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de büyüme oranında 6. sırada yer alan Karaköprü'de konutlaşmayla artan nüfusun yol ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan yol atağı sürüyor. İlçenin en hızlı gelişen ve toplu konut bölgesi olan yerlerinden Seyrantepe Mahallesi'ndeki yol ihtiyacını gidermek ve vatandaşların mağdur olmaması için Fen İşleri ekipleri program dahilinde yeni yollar açarak mahallenin hizmetine sunuyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Seyrantepe Mahallesi’nin toplu konut bölgesi olmasının yanı sıra yeni imar alanlarıyla sivil konutlaşma alanı olduğunun altını çizdi. Mahalledeki yol ihtiyacının sürekli olduğunu dile getiren Baydilli, "Fen işleri ekiplerimiz ilçe genelinde gerek yol açma gerekse kilitli parke döşeme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Seyrantepe, Batıkent, Doğukent, Güllübağ ve Atakent mahallelerimizde sürekli bir konutlaşma olduğundan çok yoğun bir yol çalışması içerisindeyiz. Seyrantepe Mahallemizde toplu konut ve sivil konutlaşma alanı olduğu için sürekli bir yol ihtiyacı doğuyor. Biz de yoğun bir çalışmayla neredeyse her hafta yeni bir yol açıyoruz. Açılan yolların alt yapı çalışması tamamlandıktan sonra kilitli parke döşeyerek hizmete sunuyoruz” diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri program dahilinde birçok mahallede yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

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