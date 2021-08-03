İlkokula başlayacak çocuklara “okul olgunluğu” testi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kadınların hizmetine sunduğu destek merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerin çocuklarına uzman psikolog gözetiminde çeşitli eğitimler veriyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinesinde Psikolog Sinem Yiğit tarafından ilkokula başlayacak öğrencilere ücretsiz Okul Olgunluk testi yapıldı. Şanlıurfa Ahmet Yesevi Kadın Destek ve Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen “Okul Olgunluk” testi kapsamında çocuklara 100’er sorudan oluşan 20 dakikalık bir test uygulandı.

Okul olgunluğu testi okuldan soğumayı önlüyor

Toplam 6 alt ölçekten oluşan ve 100 maddelik okul olgunluk testinde kelime anlama, cümleler, eşleştirme, sayılar, kopya etme gibi alt dallardan oluşuyor. Yapılan testlerin sonucuna göre çocuğun okula hazır olma durumu ile ilgili sağlıklı bilgiler alınıyor. Testin sonucuna göre çocuk okula gitmeye henüz hazır değil ise en sık karşılaşılan okuldan soğuma durumları ile karşılaşılmaması için aileye gerekli bilgiler verilerek, çocuğun gelişim düzeyine uygun anaokuluna yönlendirme işlemi yapılıyor.

Okul olgunluk testi okula başlamadan yapılmalı

Olgunluk testinin birinci sınıfa hazırlık aşamasında olan çocuklara yönelik verildiğini aktaran Psikolog Sinem Yiğit, olgunluk testi ile ilgili bilgiler de aktararak çocukları bire bir olarak bu testlere tabi tuttuklarını söyledi. Yiğit, "Çocukların okula başlamadan önce son derece önemli olan bu test sayesinde çocuğun eksik yanları görülerek ailelerin eksik yönlerde çocuklarının yanında yer almasını sağlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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