Belediye binasının yerine yapılacak proje belli oldu Meydan projesi ilk defa gün yüzüne çıktı

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– Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin yıktırılan eski hizmet binasının yerine yapılacak olan proje ilk defa gün yüzüne çıktı.

Yıkımı gerçekleştirilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Caddesi üzerindeki 39 yıllık eski hizmet binasının yerine yapılacak olan proje gün yüzüne çıktı. Alanda inceleme yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, projenin taslağı hakkında bilgi aldı. Hazırlanan projenin krokisini inceleyen Beyazgül, yetkililerle istişarede bulundu.

İlk defa gün yüzüne çıkan projede meydanın orta kısmına denk gelecek bir kafe, kafenin altında tuvaletler, sağ tarafında süs havuzu gibi bazı yapıların olduğu gözlendi. Meydanda ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması da yürütüleceği öğrenildi. Yapılacak projede tarihi Millet Hanı'nın önünün kapanmamasına dikkat edileceği belirtildi.

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