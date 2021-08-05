Haliliye’de öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı

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Haliliye Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası tercih yapacak öğrencilere iki farklı noktada ücretsiz tercih danışmanlık hizmeti sunuyor.

Her adımda gençlerin yanında olan Haliliye Belediyesi, 20 Ağustos tarihinde başlayacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinde öğrencileri yalnız bırakmadı. Gençlerin daha doğru tercih yapmaları adına Haliliye Belediyesi iki farklı noktada ücretsiz tercih danışmanlık hizmeti sunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki rehber hocaları ile Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ‘Haliliye Belediyesi Tercih Merkezleri’ gençleri bekliyor. Tercih merkezleri Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ve Haliliye Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezinde bulunuyor. Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tercih merkezlerinin 08.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet vereceğini belirtti. 5 Ağustos’ta başlayan tercihler 20 Ağustos’ta son bulacak.

Öte yandan Haliliye Belediyesi Yükseköğretim Kurumları Sınavlarına hazırlanan gençlerin dönem boyunca yanlarında olmuş, 750 öğrenciye ücretsiz dershane ve kaynak desteği sağlamıştı. Tercih Merkezi'nde üniversitelerle ilgili bilgi alan ve tercihlerini yapan öğrenciler ise sunulan imkanlar nedeni ile Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

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