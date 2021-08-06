Yolu masa sandalye ile kapatıp, elektrik kesintilerini protesto ettiler

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)- ŞANLIURFA´da, bir grup esnaf, yolu araç çekerek kapatıp, masa sandalye koyarak elektrik kesintilerine tepki gösterdi.
Bamyasuyu Mahallesi'nde sık sık elektrik kesildiğini öne süren bir grup esnaf, mağdur olduklarını ve sorunlarının çözülmediğini belirterek, araçları ve iş yerlerindeki masa ve sandalyelerle yolu trafiğe kapattı. Bir süre slogan atarak elektrik kesintilerini protesto eden grup, sorunun çözümü için yardım istediklerini belirtti. İhbar üzerine bölgeye gelen polisin görüşüp ikna ettiği esnaf, eylemi sonlandırıp, iş yerlerine döndü.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2021-08-06 17:18:43
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