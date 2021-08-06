Hastanede 'maske takmama' kavgasında 4 tutuklama

Şanlıurfa Valiliği, Birecik Devlet Hastanesinde güvenlik ve sağlık personelleri ile hasta yakınları arasında 'maske takmama' nedeniyle çıkan kavgada gözaltına alınan 4 kişinin tutuklandığını bildirdi.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Birecik Devlet Hastanesinde görevli personelimize yönelik gerçekleştirilen ve 8 personelimizin yaralandığı saldırının ardından başlatılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan İ.A., M.A., A.A., İ.A. ve T.A. adlı şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardır. Ayrıca tutuklanan her bir şahsa hastane içerisinde maske takmadıkları gerekçesiyle 3 bin 469 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.