Hastanede 'maske takmama' kavgasında 4 tutuklama

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Şanlıurfa Valiliği, Birecik Devlet Hastanesinde güvenlik ve sağlık personelleri ile hasta yakınları arasında 'maske takmama' nedeniyle çıkan kavgada gözaltına alınan 4 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Birecik Devlet Hastanesinde görevli personelimize yönelik gerçekleştirilen ve 8 personelimizin yaralandığı saldırının ardından başlatılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan İ.A., M.A., A.A., İ.A. ve T.A. adlı şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardır. Ayrıca tutuklanan her bir şahsa hastane içerisinde maske takmadıkları gerekçesiyle 3 bin 469 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

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