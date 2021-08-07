Elektrik akımına kapılan inşat işçisi öldü

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan Halil Erdil (45), yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada inşaatında meydana geldi. Halil Erdil çalışırken yakından geçen elektrik kablosuyla temas edince akıma kapıldı. Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine inşaata sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Halil Erdil´in hayatını kaybettiği belirlendi.

Halil Erdil´in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-08-07 14:18:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.