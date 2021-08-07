Şanlıurfa'da akrabaların silahlı 'arazi' kavgası: 4 yaralı

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Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, silahların da kullanıldığı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Karakeçi Mahallesi´nde meydana geldi. Yunusoğlu ve Karakeçili aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Mehmet Ali Yunusoğlu, Mir Yunusoğlu, Yunus Yunusoğlu ve İskender Karakeçili yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan İskender Karakeçili, Şanlıurfa´daki hastaneye sevk edildi. Jandarma ise kavganın meydana geldiği mahalle ve hastanede güvenlik önlemi aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2021-08-07 15:51:26



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