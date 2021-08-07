Şanlıurfa’da arazi kavgası: 5 yaralı

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Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Birecik ilçesine bağlı Kocaşerif Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile fertleri çarşıda karşı karşıya geldi. Tartışma sonrası çıkan silahlı kavgada Halil İ., Mustafa İ., Mustafa Mert İ., Mustafa S. ve Haydar B. yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine giden 112 acil servis ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Halil İ'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kavga sonrası 2 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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