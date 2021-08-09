Siverek´te 22 kaçak göçmen, mısır tarlasında saklanırken yakalandı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, yasal olmayan yollarla yurda giriş yapan Afganistan ve Pakistan uyruklu 22 kaçak göçmen, saklandıkları mısır tarlasında yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine ilçenin Karacadağ kırsalında arama yaptı. Ekipler, mısır tarlasında gizlenen 22 kaçak göçmeni yakaladı. Afganistan ve Pakistan uyruklu olduğu belirlenen kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi´ne sevk edildi. Kaçakların, işlemlerin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN
2021-08-09 15:13:38
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