Sosyal medyada paylaşılan taciz şüphelisi tutuklandı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da alışveriş yapan kadınlara yönelik cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla sosyal medya üzerinden yapılan 'Sapık var' paylaşımları üzerine polis tarafından yakalanan Yaşar Umak, tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı 'Sapık var' paylaşımları üzerine çalışma başlattı. Polis, yapılan çalışmalar sonuunda şüpheli Y.U., olduğunu tespit ederek, Paşabağı Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaşar Umak, cinsel taciz suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-08-09 16:05:05
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