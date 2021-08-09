Siverek’te 22 düzensiz göçmen yakalandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Afgan ve Pakistan uyruklu 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 22 düzensiz göçmenin SiverekDiyarbakır arasındaki kırsalda yaya olarak ilerledikleri bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma neticesinde kırsalda yaya olarak Siverek’e doğru ilerleyen Afganistan ve Pakistan uyruklu 22 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığı merkezine getirilerek işlemleri gerçekleştirildi.
Kaçak göçmenler, jandarma tarafından yapılan işlemlerinin ardından Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğünün gönderildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.