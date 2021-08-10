Aranan şahıs 11 yıl sonra yakalandı

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Şanlıurfa’da 11 yıldır aranan şahıs, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ekibi, 20 suçtan aranan ve 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın yerini tespit etti. Osmanlı Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, 11 yıldır aranan M.Y. isimli zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

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