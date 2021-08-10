Trafik kazasında yaralananları vatandaşlar güneşten korudu Siverek’te kaza: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç takla attı, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. 2 kişinin aşırı sıcaktan etkilenmemesi için vatandaşlar yaralıları güneşten korumaya çalıştı.

Kaza, SiverekŞanlıurfa karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Şanlıurfa istikametinden Siverek istikametine seyir halinde olan Ahmet A. idaresindeki 59 KS 638 plakalı Ford marka hafif ticari araç, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarında bulunan telefon direğine çarpan araç, telefon direğini de kırarak takla attı. Kazada araç sürücüsü Ahmet A (49) ile araçta bulunan Bedriye A (66) yaralandı.



Vatandaşlar yaralıya gölgelik yaptı

Kazayı gören diğer sürücüler ise araçlarını durdurarak yaralıların yardımına koştu. Yaralıların yardımına koşan vatandaşlardan bazıları, 112 ekipleri olay yerine gelene kadar yaralılara aşırı sıcaktan korumak için gölgelik yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı.

Her iki yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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