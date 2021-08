Başkan Baydilli, sorunları ve çalışmaları sahada inceledi

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, mesaisine erken saatlerde başlayarak sahada yapılan çalışmaları ve vatandaşların ilettiği sorunları yerinde inceledi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçeyi adım adım gezmeye devam ediyor. Her fırsatta saha gezileriyle ilçeyi gezen ve esnaf ziyaretlerinde bulunan Başkan Baydilli, yine mesaisine erken saatlerde başlayarak ilçede yapılan çalışmaları ve vatandaşların kendisine ilettiği sorunları yerinde inceledi.

Başkan Baydilli’ye başkan yardımcıları ve teknik ekibi eşlik ederken, saha incelemesi esnasında yolda karşılaştığı vatandaşlar ve esnafla da sohbet edip taleplerini dinledi. Sorunları yerinde inceleyip hızlı çözümü için talimat veren Başkan Baydilli, yapılan çalışmaların da hızlandırılmasını istedi.



Karaköprü’ye hizmetin en iyisini sunmak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını kaydeden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçenin sürekli gelişimi nedeniyle adeta bir şantiye sahası olduğunu ifade ederek, “Karaköprü’de her yerde gerek alt yapı gerekse üst yapı çalışmaları olduğu için vatandaşlarımızın sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Biz de teknik ekibimizle birlikte sahada bu çalışmaları ve sorunları inceledik, yerinde gördük. Bu sorunları gidermek için gerçekten bir çaba içerisindeyiz ve daha güzel yolları vatandaşlarımıza sunmak için uğraşıyoruz. Biz ekiplerimizle birlikte sürekli sahadayız, vatandaşlarımızla ve esnafımızla istişare içindeyiz. İnşallah hep birlikte ilçemizi daha güzel bir şehir haline getireceğiz” diye konuştu.

Başkan Baydilli saha gezilerinin ve esnaf ziyaretlerinin devam edeceğini, ekipleriyle birlikte her zaman sahada olacaklarını sözlerine ekledi.

