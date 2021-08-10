'Elektrik kesintisi' protestosunda jandarmaya taş atan 2 kişiye gözaltı

Tokyo'da bir madalya daha

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da, elektrik kesintileri nedeniyle arazilerini sulayamadıkları için ekinlerinin kuruduğunu ileri süren bir grup çiftçi, traktörle yol kapattı. Yolu açmayan grupta bulunan ve kendilerini uyaran jandarmaya taş açan 2 çiftçi, gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da bir grup çiftçi, elektrik kesintileri nedeniyle arazideki ekinlerinin kuruduğunu öne sürerek, ŞanlıurfaViranşehir yolunda eylem yaptı. Dağyanı Mahallesi yakınlarında traktörlerle yolu trafiğe kapatan 300'e yakın çiftçi, sorunlarının giderilmesini istediklerini söyledi. Sürücülerin ihbarıyla bölgeye gelen jandarma ekipleri, yolun açılması için çiftçileri uyardı. Bu sırada jandarma ekipleri ile çiftçiler arasında tartışma yaşandı. Kısa süreli gerginlikte grupta bulunan 2 kişi, jandarma ekiplerine taş attı. Jandarma, taş attığını belirlediği 2 çiftçiyi gözaltına aldı. Jandarmaların ikna etmesinin ardından çiftçiler, yaklaşık 1 saat trafiğe kapattıkları yoldan traktörleriyle ayrılarak eylemlerini sonlandırdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-08-10 16:12:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.