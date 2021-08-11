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Vakaların attığı Şanlıurfa'da `Aşı ol ciğerimi ye´ sloganıyla kampanya

DHA

Vakaların attığı Şanlıurfa'da `Aşı ol ciğerimi ye´ sloganıyla kampanya


Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA Valiliği, koronavirüs vakalarının arttığı kentte, aşılama oranının artırılması için 18-25 yaşındaki gençler için kampanya düzenledi. Bir ciğerci esnafı da 'aşı ol, ciğerimi ye' sloganı ile başlattığı kampanya ile iş yerinde aşı olan müşterilerinden hesap almayacaklarını açıkladı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentte vaka sayılarında ciddi artışlar olduğunu belirterek, "Türkiye'nin birçok yerinde insanlar aşı olmak için kuyruğa girerken, Şanlıurfa'da gezici sağlık ekiplerimizin günde 10-15 kişiye aşı yapması moral bozukluğuna yol açıyor" dedi.
Aşılama oranının düşük olduğu kentlerden Şanlıurfa'da vaka sayıları artmaya başladı. Vaka artışının önüne geçilmesi için kentte aşılamayı arttırmak için Valilik tarafından kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında aşılarını yaptıran 18-25 yaşındaki gençlere noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi ile bisiklet, tablet, burs ve günlük Halfeti gezisi yaptırılıyor.
İŞ YERİNDE AŞI OLANA MÜŞTERİYE CİĞER BEDAVA
Şanlıurfa Valiliği´nin başlattığı kampanyaya kentte bulunan bir ciğer lokantası da 'aşı ol, ciğerimi ye' sloganı ile destek oldu. Lokanta sahibi Bekir Yüksekyayla, hafta içi saat 19.00 ile 21.00 arasında iş yerine gelen gezici sağlık ekibine aşı yaptıran müşterilerden hesap almayacaklarını söyledi. Kampanyaya bu şekilde destek olan lokantayı beraberinde AK Parti Milletvekili Zemzem Gülender Açanal ile birlikte ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, duyarlılığından dolayı işletme sahibine teşekkür etti.
`AŞILAMA ORANI MORAL BOZUKLUĞUNA YOL AÇIYOR´
Vali Abdullah Erin, genç nüfusun yüksek olduğu Şanlıurfa'da, 18 ila 25 yaş arasındaki kişilerin aşı olmalarını teşvik etmek amacıyla hediye kampanyası başlattıklarını söyledi. Şanlıurfa´nın aşılama oranında Türkiye´de en son sıralarda yer almasını üzüntüyle karşıladıklarını ifade etti. Türkiye'nin birçok şehrinde aşı olmak için insanların kuyruğa girdiğini, Şanlıurfa'da ise gezici sağlık ekiplerinin bir günde 10-15 kişiyi aşılamasının moral bozukluğuna neden olduğunu vurgulayan Vali Erin, şöyle konuştu:
"Şanlıurfa´da aşılama için büyük bir gayret gerekiyor. Şanlıurfa aşılama oranında yüzde 42´lerde ve Türkiye´de sonuncu sıralardayız. Maalesef Covid-19 yayılmaya devam ediyor. Türkiye´de vaka sayılarının 4 bin olduğu sırada, Şanlıurfa´da vaka sayısı 30-40 gibiydi. Şu andaki rakamı söylemeyeceğim ancak gerçekten çok ciddi artışlar var. Vatandaşlarımızı sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Pandemiyle mücadeledeki kurallara davet ediyoruz. Kayıp sayıları artmaya başladı. Yoğun bakımlarda sıkıntı baş göstermeye başladı. Bu gelişmeyi tersine çevirmemiz lazım. Şimdi bizim manzaramız şu; Türkiye´de birçok ilde aşı olmak isteyenler kuyruğa giriyor. Bizde her gün 100'ün üzerindeki sağlık ekipleri, vatandaşlarımızın peşinden koşturuyor. Günlük gezici bir sağlık ekibinin 10-15 kişiye aşı yapması moral bozukluğuna yol açıyor. Valilik olarak 18-25 yaş arasında gençlere yönelik noter huzurunda kura çekmek suretiyle bir kampanya başlattık. Burada; bisiklet, tablet, turistik gezi, burs gibi hediyeler dağıtıyoruz. Yapılması gereken her şeyi yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz herkesin aşı olması ve daha fazla can kaybının yaşanmamasıdır."
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal ise salgının başından beri Şanlıurfa'da sürecinin çok iyi yönetildiğini belirterek, "Ancak aşılamada bu durumu söylemeyeceğim. Aşılamada en son sıradayız. Aşılama kampanyası bizim için çok önemlidir. Okulların açılma dönemi geliyor. Öğrencilerimizin koşarak okullarına gidebilmesi için aşılama kampanyasına riayet edilmesini istiyoruz. Elimizdeki en büyük silah aşılamadır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2021-08-11 09:24:37

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