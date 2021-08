Kasaptan aldığı ciğerle 50 yıldır her gün sokak kedilerini besliyor Atadan kalma sokak hayvanlarını besleme geleneğini 50 yıldır devam ettiriyor Atalarından gördüğü geleneği çocuklarına miras bırakıyor

Şanlıurfa’da yaşayan bir kebapçı, yaklaşık 50 yıldır her gün kasaptan aldığı ciğerlerle sokak kedilerini besliyor.

Şanlıurfa’da kebapçılık yapan 56 yaşındaki Bahri Adaklı, yaklaşık 50 yıldır her gün kasaptan aldığı ciğerlerle sokak kedilerini besliyor. Sokak hayvanlarını beslemeyi babasından gördüğünü ve hemen hemen her gün ciğer alıp sokak kedilerini beslediğini söyleyen Adaklı, çocuklarının da kendisi gibi sokak hayvanlarını beslediğini belirtti. Adaklı, "Doğduğumdan beri bu konular bize babadan yadigar, atalarımızdan yadigar kaldı. Merhameti olan bu gibi şeyleri yapsın. Para pul giderken senle gelmez. Yapacak bir şeyi elinle yap ki o da seninle gelsin. Elinle yapmadıktan sonra senden sonra 4 ambar, 5 ambar zeytin kalmış ne yapacağım onu. Atadan gördük, atadan beri devam ediyoruz. Güzümüz olduğu kadar yapıyoruz. Hemen hemen her gün yapıyorum. Pek nadiren yapmıyorum o da gidiyorum kasaplar kapalı olursa yapamıyorum. Onun dışında kesinlikle yapıyorum. Sadece burada yapmıyorum. Benim hayvanlara sevgim fazla. Bir de onların isteyecek dili yok. Bunu insanların duyması gerekiyor, bilmesi lazım. Onlara bakma mecburiyetimiz var. Merhameti olan yapar, parası var merhameti yoksa ne yapacağım o parayı. Allah din iman versin, huzur versin, işleri bol olsun” diye konuştu.

Bahri Adaklı'nın sesini duyup gelen kediler, ciğerleri yedikten sonra tekrar dağılıyor.

