Tankerin fışkırttığı suyla serinlemeye çalıştılar

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar su tankerinin fışkırttığı suyla serinlemeye çalıştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hilvan’a bağlı Gölcük kırsal Mahallesi'nde stabilize yol çalışmasında sulama aracının fışkırttığı suyla serinlemeye çalışan ve oyun oynayan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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