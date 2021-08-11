Haliliye’de asfalt çalışması

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Haliliye Belediyesi tarafından ilçede yürütülen asfalt çalışmaları, Demir İzzet Caddesinde hummalı şekilde yürütülüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde yürüttüğü üst yapı çalışmaları kapsamında Bağlarbaşı Mahallesi Demir İzzet Caddesi asfalt serim çalışmalarını devam ettiriyor. Deforme olan yollarda yürütülen asfalt serim çalışmalarıyla yolları uzun ömürlü hale getirerek, yeniden hizmete sunuluyor.

Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada planlama dahilinde ihtiyaç duyulan merkez ve kırsal mahallelerde üst yapı çalışmalarının yürütüldüğü kaydedildi.

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