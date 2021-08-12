Şanlıurfa Valisi Erin'den 'provokasyon' uyarısı



Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgala ilgili Vali Abdullah Erin, provokasyon uyarısında bulundu. Erin, "Yaşanan olayla ilgili bazı sosyal medya platformlarında yer verilen provokatif haber ve paylaşımlara itibar etmeyelim, resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması büyük önem arz etmektedir" dedi.

Birecik´in Karşıyaka Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde, yabancı uyruklu iki komşu aile arasında 'çocuk kavgası' nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Olayla ilgili Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"11 Ağustos 2021 günü saat 20.30 sıralarında ilimiz Birecik İlçesinde yabancı uyruklu, komşu iki aile bireyleri arasında çıkan bıçaklı kavga sonucu 3 yabancı uyruklu şahıs ve kavgayı ayırmaya çalışan 2 vatandaşımız yaralanmıştır. Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan yabancı uyruklu H.V. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, yaralılardan 3´ü taburcu edilmiş, 1 yaralının ise tedavisi devam etmektedir. Meydana gelen kavganın ardından olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınarak adli tahkikata başlanmıştır. Yaşanan olayla ilgili bazı sosyal medya platformlarında yer verilen provokatif haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi, resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması büyük önem arz etmektedir."DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-08-12 12:38:07



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