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Sulama kanalına düşen çiftçi, kurtarılamadı

DHA

Sulama kanalına düşen çiftçi, kurtarılamadı


Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da dengesini kaybedip sulama kanalına düşen Hasan Kaya (32) hayatını kaybetti.
Eyyübiye ilçesinin kırsal Ulukyanı Mahallesi´nde çiftçilik yapan Hasan Kaya ekili arazisine su çekmek için DSİ´ye ait sulama kanalına su borusunu indirirken dengesine kaybedip düştü. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Kaya, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Hasan Kaya doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2021-08-12 12:52:44

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