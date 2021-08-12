Sulama kanalına düşen çiftçi, kurtarılamadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da dengesini kaybedip sulama kanalına düşen Hasan Kaya (32) hayatını kaybetti.

Eyyübiye ilçesinin kırsal Ulukyanı Mahallesi´nde çiftçilik yapan Hasan Kaya ekili arazisine su çekmek için DSİ´ye ait sulama kanalına su borusunu indirirken dengesine kaybedip düştü. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Kaya, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Hasan Kaya doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-08-12 12:52:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.