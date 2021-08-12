Şanlıurfa´da 'torbacı' operasyonuna 18 tutuklama

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, `torbacı´ diye tabir edilen satıcılara yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda şüphelilere ait evlerin kapıları koçbaşıyla kırılarak açıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 5 kilo 150 gram metamfetamin, 110 gram eroin, 50 gram bonzai, 3 hassas terazi ile bin 60 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 18'i tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-08-12 13:53:53



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