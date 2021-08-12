Başına yorgun merminin isabet eden Tuanna, ağır yaralandı

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Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Ceylanpınar ilçesinde evlerinin damında uyuyan Tuana Debe (3), Suriye´den geldiği tahmin edilen yorgun merminin başına isabet etmesiyle ağır yaralandı.

Olay, 10 Ağustos´ta Ceylanpınar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Debe ailesinin çocuğu Tuanna Debe, evlerinin damında uyuduğu sırada Suriye´den geldiği tahmin edilen yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Kanlar içinde kalan çocuğu fark eden ailesi, Ceylanpınar Devlet Hastanesi´ne götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Tuanna Debe, durumunun ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa´ya sevk edildi. Özel bir hastanede yoğun bakıma alınan küçük kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-08-12 13:55:10



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