Tarlaya giderken otomobili yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde tarlaya giden çiftçinin otomobili yanarak küle döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Yaylak kırsal Mahallesi ile Konuksever kırsal Mahallesi arasındaki karayolunda yaşandı. Kazma ve kürekleri 63 VH 044 plakalı Renault marka otomobilinin bagajına koyan Sait Z., çalışmak için tarlaya gitmek istedi. Seyir halindeyken otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Otomobili yolun kenarında durduran sürücü itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü.

Araçta büyük hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.