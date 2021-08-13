Yufka açarken evi yanıyordu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yufka ekmeği açıldığı sırada ateş aniden odunlara sıçradı. Alevler tüm odunları sararken, duman yüzlerce metre uzaktan görüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Şirinkuyu Mahallesi’nde kiracı olarak kaldığı evinin avlusunda bir anne yufka ekmeği açtığı sırada içerde bebeği ağladı. Anne bebeğini susturmak için içeri girip, ilgilendiği sırada alevler odunlara sıçradı. Alevler kısa sürede tüm odunları sararken, yangının dumanı yüzlerce metre uzaktan görüldü. Yangını fark eden anne ve çocukları kendilerini can havliyle sokağa atarken, çevredekiler olayı itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını eve sıçramadan söndürdü.

Meydana gelen yangında odunluğun tamamının yandığı, kümeste bulunan 5 tavuğun telef olduğu öğrenildi.

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