Karaköprü’de kilitli parke çalışması

Karaköprü Belediyesi, yeni açılan yollarda kilitli parke döşeme ve kaldırım çalışmaları gerçekleştirerek hizmete sunuyor.

Karaköprü Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Ekipler ilçede yapılaşmanın arttığı ve gelişen mahallelerde yeni açılan yolları kilitli parkeyle döşerken, yayalar için de kaldırım yaparak hizmete sunuyor. Akpiyar mahallesinde yeni açılan yolun alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra kilitli parke döşeme çalışmalarına hemen başlanırken, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni yol vatandaşların hizmetine sunulacak. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatıyla yoğun bir çalışma içerisinde olan ekipler hem yeni yollar açıyor hem de alt yapısı tamamlanan yolları kilitli parkeyle döşüyor. Baydilli, “Fen İşleri ekiplerimiz Karaköprü’müzün yolları açık olsun, vatandaşlarımız yollarda sorun yaşamasın diye çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Akpiyar mahallemizde özellikle yeni yapıların olduğu bölgelerde yeni yollar açıyor ve alt yapısı tamamlandıktan sonra bunları kilitli parke ile döşüyoruz. Bunun yanında yayalarımız için kaldırımlar da yapıyoruz. Deforme olmuş yollarda da onarım ve yenileme çalışması yapan bir ekibimiz de sahada çalışıyor. Asfalt yama ekibimiz de deforme olmuş asfalt yolları onarıyor. Yani biz dört koldan ilçemizin yolları güzel olsun diye çalışıyoruz” diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ihtiyaçlar dahilinde birçok mahallede yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını program dahilinde sürdürecek.

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