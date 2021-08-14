Şanlıurfa’da bekçilerin fıstık nöbeti başladı

Türkiye’nin en fazla fıstık üretilen ili olan Şanlıurfa’da bekçilerin nöbeti başladı.

Türkiye’nin en fazla fıstık üretilen ili Şanlıurfa’da hasat dönemi yaklaşıyor. Her yıl yaşanan bahçede hırsızlık olaylarına karşı bu yıl önlemler sıkılaştırıldı. Olgunlaşıp içi dolan Urfa Fıstığının hırsızlar tarafından çalınmaması için bekçiler 24 saat boyunca nöbet tutuyor. Gece fıstık bahçesine giden bekçiler, el feneri yardımıyla etrafı kontrol ediyor. Araçlarla bahçelerde dolaşan bekçiler, gündüz vakti de nöbetlerine devam ediyor.

Hırsızlık olaylarına karşı nöbet tuttuklarını söyleyen İsa Geçgil, “Fıstık hasadına sayılı günler kaldı. Hırsızlara karşı caydırıcı devriyeler atıyoruz. Burada bekçilerimiz var, onları kontrol ediyoruz. İnşallah bereketli bir yıl olur ama geçen seneye göre daha az. Allah utandırmasın” diye konuştu.

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