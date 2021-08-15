Otomobilin işyerine dalma anı kamerada Motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırdı, iş yerine daldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’da önüne çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yapan sürücünün iş yerine dalma anı kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Cumhuriyet Caddesi Mizar Yolu üzerinde yaşandı. Önüne aniden çıkan motosiklete çarpmamak için direksiyonu çeviren 63 DD 287 plakalı Opel marka otomobilin sürücüsü, iş yerine daldı. Kazada yaralanan olmazken iş yeri ile otomobilde maddi hasar oluştu. Otomobilin iş yerine dalma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.