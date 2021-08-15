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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haliliye’de riskli ve metruk yapıların yıkımı gerçekleştiriliyor

İHA

Haliliye’de riskli ve metruk yapıların yıkımı gerçekleştiriliyor

Haliliye Belediyesi, riskli ve metruk yapılarla ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında son 1 ayda yapılan başvurular sonucu 10 riskli bina ve metruk yapının yıkımını gerçekleştirdi.
Yapı Kontrol Müdürlüğü, yürüttüğü saha çalışmaları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda riskli ve metruk yapı tespit çalışmalarını devam ettiriyor. Teknik ekipler tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda son 1 ay içerisinde 3 riskli bina ve 7 metruk yapının tespiti sağlandı. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, meskenlerin boşaltılmasının ardından sürecin tamamlanmasıyla, yıkım çalışmalarını gerçekleştirdi.
Yapı Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların riskli ve metruk yapılarla ilgili bizzat yapacakları müracaatların ardından çalışmaların yürütüleceği ifade edildi.

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