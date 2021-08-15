Şanlıurfa’da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı Otomobile düzenlenen silahlı saldırıda baba öldü, oğlu ise ağır yaralandı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda baba hayatını kaybederken oğlu ise ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Aligör Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Kadir Altın’ın kullandığı 34 RU 7843 plakalı otomobile, önünü kesen başka bir otomobilden ateş açıldı. Açılan ateş sonucu sürücü Kadir Altın (37) ile oğlu Yusuf Altın (16) yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan baba Kadir Altın kurtarılamayarak hayatını kaybederken oğlunun durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine giden polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirip otomobille kaçan şahıs ya da şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırının nisan ayının başında Adana Hipodromu ahırında Suruçlu 2 seyis arasında yaşanan ve Selçuk Turan isimli seyisin bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiği kavganın devamı olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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