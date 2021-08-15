Otomobile ateş açıldı; baba öldü, oğlu yaralandı



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA´nın Suruç ilçesinde otomobilde oturdukları sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Kadir Altın (37) öldü, oğlu Yusuf Altın (16) ağır yaralandı.

Olay, öğleden sonra Sarayaltı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Altın ile oğlu Yusuf Altın, evlerine gitmek için bindikleri otomobile, plakası öğrenilmeyen otomobille yaklaşan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahla ateş açtı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, kurşunların isabet ettiği baba ve oğlu ise çevredekilerin yardımıylla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Kadir Altın tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saldırıda ağır yaralanan oğlu Yusuf Altın'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-08-15 20:11:31



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