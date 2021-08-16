Karaköprü kırsalında asfalt atağı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi vatandaşların daha konforlu ulaşım imkanlarından faydalanmaları için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesinin ilçelerde başlattığı asfalt atağı tam hız devam ederken ekiplerin son adresi Karaköprü ilçe kırsalı oldu.

13 ilçe kırsalında çalışmalarını titizlikle sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, alt yapısını tamamladığı yolları belirlenen plan ve program dâhilinde asfaltlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler Karaköprü ilçesinde, kırsal mahalle yollarında yol genişletme, stabilize ve sathi asfalt çalışmaları yürütüyor.

Korukezen, Doğanoğlu, İnlice, Göbekli, Alankuş, Tatburç grup yolları ile Büyük Alanlı, Öcünlü, Taşan yollarında sathi asfalt asfalt çalışmaları yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahalle muhtarları ve mahalle sakinlerinden gelen talep ve istekler doğrultusunda hizmet üretmeye devam ediyor. Mahallelerinde yapılan asfalt çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini aktaran mahalle muhtarları ve vatandaşlar, yollarının daha konforlu olduğunu belirterek yazın tozdan etkilendiklerini, kışın ise yağışlar nedeniyle yollarının çamura döndüğünü ifade ederek yapılan asfalt çalışmalarıyla bu sorunların ortadan kalktığını dile getirdiler.

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