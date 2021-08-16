Şanlıurfa´da döner bıçaklı kavga: 4 yaralı



Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da, yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan döner bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Muradiye Mahallesi´nde gece yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş, sopa ve döner bıçaklarının da kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polislerin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 4 kişi, hastaneye götürüldü. Kavga anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-08-16 13:46:48



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