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Şarampole devrilen otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, şarampole devrildi Şarampole devrilen otomobildeki 8 kişi şans eseri yara almadı

İHA

Şarampole devrilen otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, şarampole devrildi Şarampole devrilen otomobildeki 8 kişi şans eseri yara almadı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil şarampole uçtu. Kazada otomobilde bulunan 8 kişi burunları bile kanamadan kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa Gaziantep karayolunun 40’ıncı kilometresi Suruç İlçesi yakınlarında yaşandı. Şanlıurfa’dan Gaziantep istikametine giden Kerim D.’nin kullandığı 27 BY 861 plakalı Tofaş marka otomobilin önüne aniden bir köpek çıktı. Sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yapınca otomobilin kontrolünü kaybedip şarampole uçtu. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, otomobildeki 5’i yetişkin, 3’ü de çocuk toplam 8 kişiyi çıkarttı. Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği şahısların yaralı olmadıkları belirlendi.
Otomobil şarampolden çıkartılıp çekici yardımıyla kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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