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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da kritik aşı toplantısı

İHA

Şanlıurfa’da kritik aşı toplantısı

Günlük ortalama bin korona virüs vakasının tespit edildiği ve aşılama konusunda Türkiye’nin en sonda gelen ili durumundaki Şanlıurfa’da, vatandaşlara ve gençlere bir an önce aşı olmaları çağrısı yapıldı.
Vali Abdullah Erin, pandemi sürecindeki genel durum ve aşı çalışmalarıyla ilgili bir toplantı yaptı. Valilikte gerçekleştirilen toplantıya; Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Faruk Bayuk, siyasi parti başkanları, vali yardımcıları, meslek odaları başkanları ve basın mensupları katıldı.
Kastamonu ve Sinop’ta yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Vali Erin, korona virüs salgınındaki mevcut durumu ve aşılamanın artırılmasıyla ilgili önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Korona virüs salgınının devam ettiğini, 1 Temmuz’da kaldırılan kısıtlamaların ardından Türkiye genelinde vaka sayılarında artış yaşandığını belirten Vali Erin, toplumsal bağışık belli bir düzeye ulaşana kadar da salgınla mücadelede en etkili yöntemin aşı olduğunu söyledi.
Aşıda alt yaş sınırının 15’e kadar çekildiğini belirten Vali Erin, Şanlıurfa’da aşılamanın yavaş seyrettiğini, 18 yaş üzeri aşılamada ilin son sırada geldiğine dikkat çekti. Şanlıurfa’da aşılamanın düşük olmasının yanında günlük vaka sayılarının da endişe verici boyutta olduğuna işaret eden Vali Erin, günlük ortalama 3 bin PCR testi yapıldığını ve bunun yüzde 35 kadarının pozitif çıktığını söyledi. Hastane servis ve yoğun bakımlarında alarm veren bir seviyeye ulaşıldığı bilgisini de veren Vali Erin, salgınla mücadelede büyük bir emek verildiğini, kısıtlamalar ve ölümler yaşandığını hatırlatarak salgının bulaştığı en önemli noktalardan birinin taziye evleri olduğunu ifade ederek taziye evlerine gidilmemesi çağrısında bulundu. Salgının aşı ile tam olarak önlenemese de hastaneye yatış ve can kaybının önüne geçtiğinin tüm bilim çevrelerince doğrulandığını ve halkın bizzat bunu yaşadığını dile getiren Vali Erin, topyekûn bir seferberlik halinde herkesin çevresini aşı olmaya yönlendirmesini ve salgınla mücadele tedbirlerine riayet edilmesini istedi.
Katılımcıların sorularının cevaplanması ve salgınla mücadeleye yönelik yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerin yapıldığı toplantıda pandemideki yeni süreç hakkında bilgiler veren İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm de Türkiye’de olduğu gibi Şanlıurfa’da da aşı temininde hiçbir sorun bulunmadığını, tüm vatandaşların istediği her aşıya ulaşabileceği istasyonlar oluşturulduğunu ifade etti.

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