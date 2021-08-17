Haliliye’de “engelsiz” yüzme havuzu

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Haliliye Belediyesi, engelli çocukların güvenli bir şekilde serinlemelerini ve spor yapmalarını sağlamak amacıyla Engelsiz Yüzme Havuzunu hizmete sundu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla engelli çocuklara yönelik yüzme havuzunu hizmete sundu. Eyyüp Cenap Gülpınar Spor Merkezinde çocukların rahat bir şekilde spor yapmalarını sağlamak, sosyal hayata katılımını arttırmak amacıyla açılan yüzme havuzu, ailelerin de yüzlerini güldürdü. Ücretsiz olarak hizmet veren Engelsiz Yüzme Havuzu, hafta içi hizmet veriyor.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde havuza giren engelli çocuklar, spor yapabilmenin mutluluğunu yaşarken, Devteyşti Mahallesinde bulunan Eyyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi içerisinde bulunan havuzdan 7 14 yaş aralığındaki engelli çocuklar yararlanıyor.

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