Karaköprü’de yol seferberliği sürüyor

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yol ihtiyacını karşılamak için sürdürülen yeni yol açma seferberliği Çamlıyayla mahallesinde devam ediyor.

Güneydoğu'nun en hızlı büyüyen ilçesi olan Karaköprü’de ihtiyacın karşılanması ve vatandaşların mağdur olmaması için Karaköprü Belediyesi tarafından başlatılan yol seferberliği sürüyor. İlçenin birçok mahallesinde yol çalışmalarını sürdüren Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri özellikle yapılaşmanın arttığı ve yeni yol ihtiyacının olduğu mahallelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli tarafından verilen talimat doğrultusunda yeni yollar açan Fen İşleri ekipleri, açıldıktan sonra alt yapısı tamamlanan yollarda da kilitli parke döşeyerek yolları vatandaşların hizmetine sunuyor. Çamlıyayla Mahallesinde başlayan yeni yol açma çalışmalarıyla mahallede yeni yollar açılarak hizmete sunulacak.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Karaköprü'de bir yol seferberliği başlattıklarını belirterek neredeyse her mahallede çalışma yürüttüklerini dile getirerek, “Karaköprü'müz gösterdiği büyüme oranıyla Güneydoğu'nun en hızlı büyüyen ilçesi konumundadır. Tabi bu büyümeyi memnuniyetle karşılıyoruz ancak bunun sorumluluğunu alıp üzerimizdeki hizmet yükünü karşılamamız gerekiyor. İlçemizde yapılaşmanın fazla olduğu, nüfusun hızla arttığı mahallelerimizde yeni yol kazandırma seferberliğimiz sürüyor. Bunun yanında yine vatandaşlarımızın kış aylarında çamurlu yollarda sıkıntı çekmemesi için de açtığımız yollarda Büyükşehir Belediyesi tarafından alt yapı çalışmaları biter bitmez kilitli parke döşeme işlemi yapıyoruz. Diğer mahallelerimizde de ihtiyaçlara bağlı olarak program dahilinde yol çalışmaları, deforme yollarda onarım işlemleri sürüyor. Yeni yollarımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü program dahilinde ihtiyaca bağlı olarak tüm mahallelerde yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

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