Akçakale’de üstyapı ve yol çalışmaları

AkçakaleŞanlıurfa anayolunda son etap çalışmaları başladı. Üst yapı çalışmasında son aşamaya gelindi.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın sözünü verdiği AkçakaleŞanlıurfa anayolunda 3. etap çalışmalar başladı. Üst yapıda ilçenin çehresini değiştirecek ve ilçeye prestij caddesi kazandırılacak çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Başkan Yalçınkaya da bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yalçınkaya, "Sınırda yıldız ilçe oluşturma gayretlerimiz devam ediyor. Akçakale Şanlıurfa anayolunun son etabına inşallah başlıyoruz. Burası uluslararası, dünyaya açılan bir yol, Ortadoğu'nun çıkış kapısı. Bu sebeple buradaki çalışmaları çok önemsiyoruz. İnşallah bittiği zaman Sevimliİstasyon arasında 13 kilometrelik bir prestij cadde olacak. Muhteşem bir yer olacak. Bu çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz. Karayolları ekibi ve buradaki arkadaşlar çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Akçakale'ye, Urfa'ya, bölge insanına yakışır bir anayol olacak. Hayırlı olsun” dedi.

AkçakaleŞanlıurfa yolu 3 etap çalışması Süleyman Şah Konaklama Tesisleri’nden Bolatlar Mahallesi’ne kadar bin 200 metre uzunluğunda 2 gidiş, 2 geliş ve 2 cep yol olmak üzere 6 şeritten oluşuyor. Yolda menfez ve asfaltlama öncesi çalışmalar tamamlanmak üzere. Asfaltlama ise önümüzdeki hafta başlayacak.

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