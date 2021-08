Siverekli gençler kampta doyasıya eğlendi

AFAD açıkladı! Can kaybı artıyor!

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Siverek Temsilciliği tarafından ‘Sporla hayata değer kat’ projesiyle kamp düzenledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençler için daha iyi hayat şartları ve yeni fırsatlar sağlamak, hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmak amacıyla yürütülen Gençlik Projeleri Destek Programı başlatıldı. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Siverek Temsilciliği bu kapsamda gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak amacıyla proje hazırladı. ‘Sporla hayata değer kat’ projesinin Bakanlıkça onaylanmasının ardından çalışmalara başlayan TÜGVA Siverek Temsilciliği, gençlerin etkinliklerde kullanmaları amacıyla ekipmanlar hazırlandı. Proje kapsamında kurslara katılan yüzlerce öğrenci tarihi ve turistik alanlarını gezerek çeşitli etkinliklerle buluştu. Uygulanacak proje süresince yaklaşık bin öğrenci ise kurulan kamp alanlarında doğayla iç içe vakit geçirme imkanına kavuşacak. Doğal ortamda düzenlenen kamplarda öğrenciler, doğa yürüyüşleri, sportif etkinlikler ve çeşitli egzersizlerle sağlık yaşamı öğreniyor. Öte yandan öğretmen ve yardımcıların ise korona virüs tedbirleri kapsamında son 48 saat içerisinde yapılan test sonucunun negatif olmasıyla etkinliklere katılmasına izin veriliyor.

Projede sadece gönüllülerin görev aldığını dile getiren TÜGVA Siverek Temsilcisi Ramazan Lale, Şanlıurfa’da uygulanabilir projelere ihtiyaç olduğunu söyledi. Gençlik ve Spor Bakanlığının proje çağrısı üzerine girişimde bulunduklarını belirten Lale, “Amacımız sadece Siverek değil, Şanlıurfa genelinde uygulanabilir bir proje hazırlamaktı. Hazırladığımız projeyi sunduk ve onaylandı ki bu bizi mutlu etti. Sporla hayata değer kat ismiyle onaylanan projemiz için ekipman hazırladık ve zaman kaybetmeden uygulamasına geçtik. Gençlerimiz ve öğrencilerimizle çeşitli alanlarda kamp kurduk. Bir süre önce Nissibi Köprüsünün hemen yanı başında şimdi de Şanlıurfa kara yolundaki Millet bahçesindeki doğal ortamdayız. Amacımız öğrencilerimize dayanışma ruhunu ve birlikte yaşamayı öğretmektir. Etkinlikleri sadece kamp olarak düşünmüyoruz ki etkinliklerde doğa yürüyüşleri, badminton, matrak gibi oyunlarla süslüyoruz. Bunun yanı sıra bin öğrencimizi doğa ile iç içe olmaları amacıyla gruplar halinde getiriyoruz” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğinin önemli olduğunu vurgulayan Lale, şu ifadeleri kullandı:

“Biz gerek Siverek gerek Şanlıurfa’da dezavantajlı durumda olan hiçbir çocuğumuzu bu etkinliklerden mahrum bırakmayacağız. Bu noktada başta Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu’na ve projelerin onaylanması aşamasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizler bu konularda desteklendiğimiz sürece bu faaliyetleri sürdüreceğiz.”

Kamp alanında çadır kurduklarını söyleyen öğrencilerden İbrahim Halil Kılıç, “Arkadaşlarımızla eğlenceli vakit geçiriyoruz. Matrak oyunu oynuyoruz ve çok zevkli. Ok atmayı da öğrendim. Baya eğlenceli zamanlar oluyor. Müzik eşliğinde oynamayı da ihmal etmiyoruz” dedi.

Ok atmayı öğrenmek için okçuluk kursunda eğitim aldığını belirten Murat Emre Güney, “Kamp alanındayız ve sanırım bu Siverek’te bir ilk oldu. İlk olduğu için bizde heyecanlıyız. Bu tür etkinliklerin artması gerekiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

