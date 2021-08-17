Şanlıurfa´da otomobilin çarptığı çocuk öldü

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA´nın Hilvan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Halil El Halil (7) otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Hilvan karayolunun 44´üncü kilometresinde meydana geldi. Hilban yönüne giden A.K.'nin kullandığı 06 FB 2910 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Halil El Halil'e çarptı. Kazada, yola savrulan çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü A.K.'nin kullandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-08-17 19:49:11



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