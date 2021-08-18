Otomobilin çarptığı çocuk öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı 7 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Hilvan karayolunun 44’üncü kilometresinde yaşandı. A.K.’nın kullandığı 06 FB 2910 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki yabancı uyruklu Halil El Halil’e çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.