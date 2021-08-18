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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Akça kadınlar' hem üretiyor hem ihraç ediyor

İHA

'Akça kadınlar' hem üretiyor hem ihraç ediyor

Şanlıurfa’nın Akçakale İlçe Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akça Kadınlar Üretiyor Projesi, bu yıl hem üretimde hem istihdamda sınırları aştı. Kadınların istihdam edildiği projede çalışan işçi sayısı 2 katına çıkarılırken üretilen ürünler de Avrupa’ya ihraç ediliyor.
Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ile ilçede ekonomik kalkınmada yeni bir döneme girildi. İlçede pek çok ilke imza atarak adını hizmet ehli olarak akıllara kazıyan Başkan Yalçınkaya işsizliğe karşıda hayata geçirdiği projelerde adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl kadınların ekonomik hayata kazanımlarını ve ev ekonomisine destek olmalarını sağlamak amacıyla Akça Kadınlar Üretiyor Projesi kapsamında 100 kadın 300 dönüm üzerinde biber üretimi yaptı. Bu yıl projede değişikliğe gidildi ve kadın işçi sayısı 200’e çıkartıldı. Ürün yelpazesi de genişletilerek 500 dönüm üzerinde biber üretimine domates, patlıcan, kavun ve karpuz eklendi. Yetiştirilen ürünlerden domatesin hasadı yapıldı ve tonlarca domates proje ile istihdam edilen işçiler sayesinde kurutularak Avrupa ve Amerika’ya ihraç edilmeye başlandı.
İşçilerle bir araya gelen Yalçınkaya, “Akçakale’de hayal olan şeyleri gerçekleştiriyoruz. Herkes ‘Burada bir şey olmaz’ diyordu. Geçen sene kadın kardeşlerimiz ile burada biber üretimi yaptık. Bu sene çeşitlendirdik. Biberin yanına domatesi koyduk. Domates Amerika, Avrupa ve iç pazara gidiyor. Burada kurutularak doğal halde insanların sofrasına gidiyor. Temiz gıda dünyanın sorunu. Biz de temiz, tabii gıda üretimini kadın kardeşlerimiz gerçekleştiriyorlar ve burada destan yazıyorlar. Güneşin altında hem ekmeklerini kazanıyorlar, üretim yapıyorlar. Buraya büyük bir katkı oldu. 200 kadın kardeşimiz çalışıyor. Seneye daha güzel bir şekilde kadın kardeşlerimize iş alanı yaratma noktasında büyük bir desteğimiz olacak. Bu gayretin ve üretimin oluşturulmasında en büyük desteği Harran Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik’ten gördük. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz. Minnettarız. Bu kardeşlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Hedefimiz; üretim, ihracat, insanımızın ekmek, aş ve iş bulması. Buradan kar beklemiyoruz. Bu hizmetin bölgemize, insanımıza hayırlı olmasını Cenabı Hak’tan niyaz ediyorum" dedi.

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