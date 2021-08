Şanlıurfa’da geleneksel aşure ikramları başladı

Şanlıurfa’da her yıl geleneksel olarak Muharrem ayında düzenlediği aşure ikramı vatandaşların yoğun olduğu çarşı merkezinde yapılıp dağıtılmaya başlandı.

Ceylanpınar Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle her yıl düzenlediği aşure ikram geleneğini bu yıl da sürdürdü. Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte 10 bin aşure Ceylanpınar ilçe halkına ikram edildi. Ceylanpınar çarşı merkezinde düzenlenen aşure ikramına, Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Başkan Yardımcıları Adil Yıldırım ve Ümit Bilgin, Belediye Meclis üyeleri Ali Keskin, Übeyt Kurt, Ahmet Ergin, Abdülkadir Akgeyik, Hüseyin Ekim ve Cuma Budak’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Ceylanpınar çarşı merkezinde gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, binlerce Ceylanpınarlı aşure ikramında buluştu. Ceylanpınar ilçe halkının muharrem ayını tebrik eden Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, resmi kurum ve kuruluşların yanı sıra vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Muharrem ayının bütün İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, "Bu organizasyonda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, kültür ve sosyal işleri müdürlüğümüze, sizlere, bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Muharrem ayımızın Ülkemize ilçemize, ilimize ve bütün İslam alemine hayırlar getirmesi temennisiyle inşallah. Rabbim huzur içinde yaşamayı nasip eylesin. Bütün dünyayı etkisi altına alan Korona virüs belasından bir an önce kurtulmamız da vesile olsun inşallah. Rabbim hayırlara vesile kılsın" ifadelerinde bulundu.

