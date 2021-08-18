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Sağlık çalışanını darbeden 3 kişi gözaltına alındı

DHA

Sağlık çalışanını darbeden 3 kişi gözaltına alındı


Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, devlet hastanesinde görevli bilgi işlem personeli Mehmet Sayan, hasta yakınları tarafından darbedildi. Sayan yaralanırken, 3 hasta yakını gözaltına alındı.
Olay, dün öğle saatlerinde Viranşehir Devlet Hastanesi´nde meydana geldi. Hastanede bilgi işlem personeli olarak görev yapan Mehmet Sayan'ın yanına giden hasta yakınları, sıra nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada hasta yakını 3 kişi, Sayan´a saldırdı. Kavgada yaralanan Mehmet Sayan, saldırının ardından darp raporu alarak emniyete gidip şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şikayet üzerine hasta yakınları İ.Ş., A.Ş. ve A.Ş.'yi gözaltına aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-08-18 14:25:58

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