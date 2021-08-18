Terör operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

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Şanlıurfa’da PKK/KCKPYD/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemlerde PKK/KCKPYD/YPG terör örgütünde faaliyet gösterdiği belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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