Şanlıurfa´daki terör operasyonunda 3 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, polisin terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü´nce terör örgütü PKK/YPG adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan ve ismi açıklanmayan 3 şüpheli tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-08-18 16:39:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.