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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ceylanpınar’da hastane çevresinde yol çalışması

İHA

Ceylanpınar’da hastane çevresinde yol çalışması

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’nun girişimleri sonucu geçtiğimiz aylarda hizmete giren devlet hastanesinin çevresinde sıcak asfalt yol çalışmalarına başlanıldı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile düzenlenen toplantıda Ceylanpınar ile ilgili sorunları dile getiren Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, faaliyete geçen devlet hastanesinin yolundaki sıkıntıları dile getirmişti. Hastane yolunun yapılması yönünde talepte bulunan Belediye Başkan Feyyaz Soylu, olumlu geçen görüşmelerin ardından çalışmalara startverildi. Ceylanpınar Belediyesi ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile koordineli sürdürülen yol çalışmalarında PMT serim çalışmalarına başlanıldı. 150 Yataklı Ceylanpınar Devlet Hastanesi çevresini kapsayan yaklaşık 2 kilometrelik ana arterlerde sıcak asfalt öncesi çalışmalar sürdürülüyor. Ceylanpınar Devlet hastanesi çevresinde başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi il Meclis Üyesi Ali Keskin, Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Bilgin, Meclis Üyeleri Hüseyin Ekim, Ahmet Ergin ve Destek Hizmetler Müdür Vekili Adnan Daşkıran, başlatılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Başlatılan çalışmalar öncesi Büyükşehir Belediye Başkanıyla konu ile ilgili toplantı yaptıklarını belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi il Meclis Üyesi Ali Keskin, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ile geçtiğimiz günlerde ilçemizin sorunlarını dile getirmek üzere toplantı yaptık. Belediye Başkanımız Feyyaz Soylu ve Belediye meclis üyelerimizin de katılımı ile yaptığımız toplantıda ilçemizin sorunlarını Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e ilettik. Taleplerimiz üzerine Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül, bizlere söz vererek bugün çalışmaları başlattı. Ceylanpınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca koordineli bir şekilde sıcak asfalt çalışmaları başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına sonsuz teşekkür ediyorum. Başlatılan yol çalışmalarıyla birlikte Devlet hastanemiz artık modern bir yola kavuşmuş olacak. Hiç kimse merak etmesin, bizim işimiz iş yapmak ve iş üretmek yapılacak olan asfalt çalışmaları ilçemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Vatandaşlarımız sabırlı olsun Allah’ın izni ile her şey güllük gülistanlık olur. Devletimiz büyük bir devlettir, hiç kimsenin kuşkusu olmasın Ak Parti’nin ve Reisi Cumhurumuzun desteği ile her şey zamanında yapılacak” dedi.
Ceylanpınar’ın Antep Deresi ve tapu sorunu
Ceylanpınar’ın tapu ve ilçenin ortasından geçen Antep deresi ilgili çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Keskin, "Halkımız tarafından sürekli dile getirilen sorunlardan bir tanesi olan Antep Deresiyle ilgili bugün saat 15:00’da Şanlıurfa’da toplantımız var. Belediye Başkanımız Feyyaz Soylu ve Belediye Meclis üyelerimizle birlikte Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ile ilçemizin sorunlarını görüşeceğiz. Şanlıurfa Milletvekilimiz Mehmet Ali Cevheri’de toplantımızda hazır olacak. Allah’ın izni ile Antep Deresi ve Ceylanpınar’ımızın kanayan yarası haline gelen tapu meselesi ile ilgili sorunu gündeme almışız. Allah nasip eder ise bu sorunların çözümü içinde söz alarak çözüme kavuşturacağız" ifadelerinde bulundu.
Ceylanpınar Belediyesi Destek Hizmetler Müdür Vekili Adnan Daşkıran ise "Yaklaşık bir ay önce yeni kurulan devlet hastanemizin etrafında yaklaşık 2 kilometrelik olan yolun stabilize çalışmalarını tamamlamıştık. Büyükşehir Belediyemizin Fen İşleri Daire Başkanlığı Ekipleri, Büyükşehir Belediye Encümenlerimiz ve başta Belediye Başkanımız Feyyaz Soylu’nun gayretleri ile Hastane çevresine sıcak asfaltlama planlaması yapıldı. Sıcak asfaltlamadan sonra uzun vadeli bir yolun olacağı düşünülüyor. Bununla ilgili şu an birinci adımı atmış bulunuyoruz. Hastanenin etrafında artık bir tozlanma olmayacak. Sıcak asfaltlama çalışmalarımız bugün itibariyle başladı. Yaklaşık 1 hafta 10 gün süreyle tamamlanmış olacak. İlçemize hayırlı olsun. Bu konuda bütün gayretleri olan bütün arkadaşlara başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e ve tüm ekibine Belediye Başkanımız Feyyaz Soylu’nun şahsında hepsine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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